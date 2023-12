Fontana di Trevi, dove finiscono le monete? Nel 2022 abbiamo raccolto 1,4 milioni di euro

Venerdì 22 Dicembre 2023, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 16:39

«Nel solo 2022 sono stati raccolti per la precisione 1.432.953,74 euro. Nel 2023 stimiamo una raccolta di circa 1.600.000 euro. Di questi soldi, grazie all'aiuto di molti volontari, solo il 6% viene speso per la gestione delle monetine». A raccontarci in numeri la solidarietà generata dalle monete della Fontana di Trevi è il direttore della Caritas diocesana di Roma Giustino Trincia.

Servizio di Valentina Panetta. Riprese Agenzia Toiati