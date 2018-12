Roma, blitz ultrà nella notte: decine di striscioni abusivi contro Pallotta

Nuova provocazione degli ultrà a Roma. In giro per la città sono comparsi striscioni abusivi contro il presidente della Roma James Pallotta: sarebbero svariate decine, localizzati su vari ponti. Sul ponticello del Muro Torto una scritta recita "Pallotta maiale, vogliamo il tuo funerale". Un altro striscione è comparso a Corso Francia con la scritta "Roma e Pallotta: Mai stati uniti", ma anche "Pallotta Vattene". Gli autori del gesto sarebbero ultrà romanisti in rotta con la società.

