Roma, strappa collana d'oro dal collo di uno studente: arrestato marocchino

Lo ha seguito in quell’angolo buio della via e, dopo averlo avvicinato alle spalle, ha strappato con forza la collana d'oro che portava al collo. La vittima è uno studente, 18enne ucraino. Il malvivente è un cittadino del Marocco di 31 anni, arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante.LEGGI ANCHEIeri notte, i carabinieri durante i normali servizi di controllo nella zona, mentre passavano lungo via Giovanni Giolitti sono stati attirati dalle grida di aiuto del giovane. Intervenuti immediatamente in via Daniele Manin hanno incrociato il 31enne che tentava la fuga e lo hanno bloccato. Nelle sue mani aveva ancora la collana d’oro con un ciondolo di diamanti appena scippato. I carabinieri hanno riconsegnato la refurtiva alla vittima ed hanno portato l’arrestato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.