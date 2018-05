Roma, fa prostituire ragazza 24enne e usa l'auto come camerino

Faceva prostituire una 24enne usando l'auto come camerino. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Settebagni, da tempo impegnati in servizi di contrasto al fenomeno della prostituzione, hanno arrestato un 40enne italiano per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.



L'uomo era stato visto durante numerose attività di osservazione mentre accompagnava una ragazza romena di 24 anni, lungo la via Salaria, dove si prostituiva. Oltre ad accompagnarla, la faceva anche cambiare nella sua auto in cambio di denaro. Nell'auto dell'uomo è stato inoltre rinvenuto un telefono cellulare che era stato rubato il giorno prima, motivo per il quale i carabinieri lo hanno anche fermato per ricettazione ed è stato condotto presso la casa circondariale di «Regina Coeli».

