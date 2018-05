Roma, rifiuti fuori regione: maxi-stangata in arrivo, ma si rischia l'emergenza

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Corsa contro il tempo per trovare impianti, soprattutto in altre regioni ma anche all'estero, che accettino gli scarti dei rifiuti lavorati nei tmb a Roma. A luglio non si potrà più proseguire con la proroga dei contratti in vigore e la gara indetta a 150 euro a tonnellate è andata a deserta. Ora l'Ama rilancia con una maxi gara europea da 188 milioni di euro complessivi che comprende anche la spazzatura che oggi portiamo nei due tmb di Cerroni. Problema: non si fa in tempo ad aggiudicarla per luglio e dunque,...