Roma, riaperto Ponte dell'Osa a senso unico alternato. Il Campidoglio: «A breve i lavori di ristrutturazione»

Il Ponte dell'Osa è stato riaperto al traffico carrabile, compreso a quello del servizio pubblico di trasporto, a senso unico alternato. Questo è quanto reso noto dagli uffici del Dipartimento (Simu), che in questi giorni hanno eseguito controlli e prove di carico.



«Nel frattempo - fa sapere il Campidoglio - continuano le ulteriori indagini per la presentazione al Genio Civile del progetto di ristrutturazione del ponte, per il quale è già stato affidato l'incarico. Una volta approvato il progetto - prosegue la nota - i lavori seguiranno immediatamente e si stima che dureranno circa 30 giorni. L'Amministrazione continua quindi a lavorare sul ponte per ripristinare al più presto il doppio senso di marcia e restituire ai cittadini una struttura centrale per la mobilità della Capitale».

«Circa l'ipotesi considerata in un primo momento di installare un ponte mobile, tipo bailey, nell'eventualità non fosse stato possibile riaprire il ponte anche al traffico carrabile - conclude - si attenderà l'esito di una prima fase di sperimentazione del senso unico alternato per poi valutare, d'intesa con il Municipio VI se procedere o meno in tale direzione».

