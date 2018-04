Roma, box auto trasformato in raffineria di cocaina: padre, figlio e amico in manette al Portuense

Unanel. L'hanno scoperta in via Giuseppe Guerzoni, al, i carabinieri della stazione diVilla Bonelli. A metterla in piedi un papà di 68 anni, il figlio di 36 e l'amico del figlio di 37 anni che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.LEGGI ANCHE: Roma, usava il garage di casa come serra di marijuana: arrestato 22enne I tre sono stati notati mentre uscivano dal box di notte. Un particolare che ha insospettito i carabinieri e che ha portato alla scoperta della mini-centrale della droga, base operativa per il taglio e il confezionamento delle dosi di stupefacente.Nel box i militari hanno trovato complessivamente 1,022 kg di cocaina, 1g di hashish, 3g di marijuana, 53g di mannite, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina, 2 bilance e 4 bilancini elettronici, 2 frullatori utilizzati per raffinare la cocaina, nonché materiale vario per il frazionamento delle sostanze. I tre arrestati sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.