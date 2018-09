Roma, hotel Radisson Blu «ha evaso la tassa di soggiorno: deve risarcire oltre 2 milioni»

di Michela Allegri

L'ultimo sequestro è scattato dopo l'ispezione in uno degli hotel più lussuosi della Capitale: il Radisson Blu, in via Turati, 5 stelle vicino alla stazione Termini. La tassa di soggiorno pagata da clienti e turisti in visita a Roma per anni non sarebbe stata versata nelle casse del Campidoglio. Ora, la procura ha fatto il calcolo dei danni e ha disposto il sequestro dei soldi dovuti al Comune. La cifra è da capogiro: 2.056.577 euro. Oltre alla misura patrimoniale, è scattata anche l'iscrizione sul...