Per anni ha intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma, precisamente dal 2014 al 2018. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha proceduto al sequestro preventivo di 2 milioni di euro nei confronti di Cesare Paladino, amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a quattro stelle nella centralissima via del Corso. L'imprenditore è accusato di peculato.

Giovedì 28 Giugno 2018



