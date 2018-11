Roma, nascondeva nell'armadio hashish e marijuana confezionata per spaccio: arrestato 27enne pusher

È stato quell'andirivieni in via Monte Resegone ad insospettire gli investigatori del commissariato di Fidene Serpentara diretto da Giuseppe Rubino che, al termine di una attività investigativa, hanno arrestato u

Dopo una serie di appostamenti infatti, sono risaliti all'identificazione di Pmi. E così i poliziotti dopo averlo atteso sotto casa, lo hanno fermato. Durante la perquisizione nell'appartamento, l'uomo ha dichiarato spontaneamente di detenere stupefacente e ha consegnato uno zaino prelevato da un armadio in camera da letto. All'interno di questo sono stati rinvenuti 288 grammi di hashish e 22 grammi di marijuana, suddivisi rispettivamente in 412 e 56 «bricchetti» nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche una bilancina di precisione e 1.950 euro in banconote di vario taglio probabile provento dell'attività illecita. Accompagnato negli uffici del commissariato, l'uomo è stato arrestato.

n 27enne per spaccio di droga.