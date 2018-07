Roma, ragazza di 22 anni muore travolta da un pullman in Corso Vittorio

LEGGI ANCHE:

Travolta da un pullman turistico, è morta una giovane romana di 22 anni in Corso Vittorio in pieno centro a Roma. Una tragedia avvenuta davanti a decine di passanti nei pressi di piazza della Chiesa Nuova: inutili i tentativi di rianimarla da parte dell'equipaggio del 118 mentre gli agenti della polizia municipale bloccavano il traffico. L'autista della Società italiana Roma bus è stato il primo a soccorrere Caterina P., che abita a pochi passi dal luogo dell'incidente, nella zona di Governo Vecchio.E' intervenuta anche una pattuglia della polizia.Secondo le prime ricostruzioni la giovane avrebbe attraversato Corso Vittorio all'altezza di piazza della Chiesa Nuova: è stata investita in pieno dal minibus che stava percorrendo la corsia preferenziale in direzione del Tevere. Per alcuni testimoni la giovane avrebbe attraversato pochi istanti dopo che il rosso per i pedoni si era acceso. Una circostanza che dovrà tuttavia essere confermata dall'inchiesta della polizia locale.La notizia della tragedia è subito giunta alla famiglia e al fidanzato della giovane che hanno raggiunto Corso Vittorio, poi assistiti dalle forze dell'ordine.