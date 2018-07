Milano, sbaglia la manovra in parcheggio e investe la famiglia: morta una donna

È morta la donna filippina di 61 anni che ieri è stata travolta da un'auto guidata da una connazionale di 51 anni all'interno del parcheggio di un condomino in via Privata Bisceglie 74, a Milano. Nell'impatto sono state coinvolte altre quattro persone, tutti famigliari della vittima che erano seduti sotto un patio all'esterno di un'associazione cattolica: un uomo di 41 anni, due donne di 38 e 51, un bambino di 10.



Nessuno ha riportato ferite considerate gravi mentre la vittima, Levita Dacillo, è morta circa mezz'ora dopo lo schianto al Policlinico. L'incidente è avvenuto alle 21.50, l'automobilista stava facendo una manovra di parcheggio quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro il gruppo di persone con la propria Dacia Duster. Secondo gli accertamenti della Polizia locale risulta che non abbia una patente italiana ma stava guidando all'interno di uno spazio privato che non la richiede.

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:54



