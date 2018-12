Roma, rubava portafogli all'ospedale Sant'Andrea: preso

​Lo scorso pomeriggio, un 43enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, si è intrufolato in una stanza del reparto di chirurgia dell'Ospedale Sant'Andrea e approfittando di un momento di distrazione di una paziente, si è impossessato del suo portafoglio.LEGGI ANCHELe urla della vittima hanno attirato subito l'attenzione del personale di sicurezza interna alla struttura ospedaliera che, individuato il ladro lo hanno inseguito e bloccato. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in breve tempo, a seguito della segnalazione giunta al numero 112, e lo hanno ammanettato.Il portafoglio, con all'interno denaro contante e documenti, è stato recuperato e riconsegnato alla vittima mentre il ladro è stato arrestato e portato in caserma, in attesa di essere processato con rito direttissimo.