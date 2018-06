Roma, sedicenne fugge da un centro minori e svaligia un appartamento

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, con l'accusa di furto aggravato in concorso, un nomade minorenne, già con precedenti. I militari, a seguito di una segnalazione di furto in atto, giunta al pronto intervento 112, sono intervenuti in via di Vigna Stelluti, dove hanno bloccato il 16enne mentre fuggiva assieme ad un suo complice, che è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.



Bloccato dopo pochi metri, a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di vari oggetti in oro, del valore di circa 5 mila euro, trafugati pochi minuti prima, da un appartamento di proprietà di una 80enne. Nel corso del sopralluogo i militari hanno anche rinvenuto alcuni attrezzi da scasso che sono stati sequestrati.



Il nomade è stato accompagnato in caserma e a seguito di accertamenti sulla sua identità e dalla consultazione della banca dati è emerso a suo carico un ordine di cattura, emesso dall'Autorità Giudiziaria dei Minorenni di Roma, poiché lo scorso 5 febbraio era fuggito da un centro di accoglienza per minori di Roma.



Dopo aver notificato il provvedimento al 16enne, i Carabinieri lo hanno condotto presso l'Istituto per Minori di Roma, di via Casal del Marmo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile. La refurtiva interamente recuperata e stata restituita alla legittima proprietaria.

