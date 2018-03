Roma, ladri di biciclette elettriche colti in flagrante: due arresti

Li hanno colti sul fatto mentre cercavano di rubare una bici elettrica e li hanno ammanettati. I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro hanno arrestato, in flagranza di reato, due ladri di biciclette che, sul Lungotevere San Gallo, stavano tagliando con una tronchese la catena che assicurava una e-bike a una transenna. In manette, un romano di 51 anni e un 59enne originario della provincia di Reggio Calabria, entrambi con precedenti specifici e "specializzati" proprio in furto di bici. Ora si trovano agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo: dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Lunedì 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA