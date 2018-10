Roma, pedone ucciso da suv: il conducente negativo all'alcol test

LEGGI ANCHE È risultato negativo ai test per verificare l'assunzione di alcol e droga il conducente del suv, che ieri sera, intorno alle 19.30, ha travolto e ucciso un inglese di 72 anni, mentre con la figlia, italiana di 52 anni, attraversava la strada a lungotevere Aventino, nella Capitale.LEGGI ANCHE Le strade killer di Roma, suv travolge pedone: secondo morto in 2 giorni

Il conducente dell'auto, un italiano di 57 anni, stava transitando sulla corsia preferenziale con il regolare contrassegno per i disabili proveniente da via Petroselli, in direzione di piazza dell'Emporio, quando, all'altezza di Clivo di Rocca Savella, si è trovato davanti i due pedoni, un uomo e una donna, intenti ad attraversare la strada, al di fuori degli spazi previsti per l'attraversamento pedonale. Il 57enne dovrà rispondere di omicidio stradale.



La vittima, C.H., inglese ma residente in Italia è morto sul colpo mentre la figlia è stata trasportata all'ospedale San Giovanni in codice rosso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale I Gruppo ex Trevi, che si trovavano in servizio in prossimità della località del sinistro. Altre pattuglie della Polizia Locale sono giunte prontamente sul posto, in ausilio per i servizi di viabilità. La vittima e la figlia stavano rientrando a casa dopo aver partecipato alla manifestazione della Coldiretti al Circo Massimo.

