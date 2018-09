Roma, paura nella basilica di S. Spirito in Sassia: polacco sfregia una statua e minaccia una suora

Follia e violenza contro il patrimonio di Roma. E' successo stamattina nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi metri dalla basilica di San Pietro. Un polacco ha danneggiato

, usando una colonna di gesso prelevata dalla stessa cappella. L'uomo ha poi minacciato una suora, presente nella chiesa, che aveva tentato di fermarlo.



È accaduto stamattina intorno alle 8, all'interno della chiesa in via dei Penitenzieri, considerato il ormai ritrovo religioso della comunità polacca. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma San Pietro. L'uomo é stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma. Verrà arrestato per danneggiamento aggravato e violenza privata. Sarà trasferito nel carcere di Regina Coeli. Al momento non ci sarebbe alcun movente che avrebbe spinto l'uomo a compiere il folle gesto. Si attendono ora i sopralluoghi dei tecnici della Soprintendenza di Roma per valutare l'entità del danno.

Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la statua di San Luigi Gonzaga e l'altare su cui poggiava l'opera