Roma, fa irruzione in un minimarket per rubare l'incasso e picchia i gestori: arrestato 27enne

Fa irruzione in un minimarket in via di San Giovanni in Laterano per rubare l'incasso. Aggredisce il titolare e il cassiere e devasta il locale. La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo di Piazza Dante hanno arrestato un cittadino afgano di 27anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di rapina aggravata in concorso e lesioni.



L'uomo, in compagnia di un complice, che è riuscito a far perdere le proprie tracce, in via San Giovanni Laterano, all'interno di un alimentari, gestito da due cittadini del Bangladesh di 27 e 33 anni, ha prima danneggiato gli scaffali del minimarket e poi si è impossessato dell'intero incasso.



Successivamente nel tentativo di assicurarsi la fuga, ha aggredito con calci e pugni il titolare e il cassiere del minimarket. I militari, su segnalazione della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei carabinieri di Roma, hanno raggiunto in pochissimo tempo l'esercizio commerciale riuscendo a bloccare il 27enne.



Il due malcapitati sono stati poi soccorsi dal personale del 118 e trasportati All'Ospedale San Giovanni dove i medici gli hanno riscontrato fortunatamente solo lievi traumi al cranio e agli occhi, ne avranno per pochi giorni. Il rapinatore è stato condotto in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo.

