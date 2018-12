Dopo il rogo che ha messo fuori uso uno dei quattro impianti di trattamento rifiuti che serve Roma, ovvero il Tmb Salario, in città a macchia di leopardo si notano cassonetti stracolmi e sacchetti in terra. La circostanza starebbe interessando soprattutto il V e VII municipio è l'Ama è a lavoro per farvi fronte. © RIPRODUZIONE RISERVATA