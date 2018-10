Roma, cede scala mobile metro Repubblica: 20 feriti, coinvolti tifosi del Cska. «Incastrati tra le lamiere»

Cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono una ventina di feriti e almeno cinque sono gravissimi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi del Cska Mosca che stavano raggiungendo lo stadio Olimpico per il match contro la Roma. E' accaduto verso le 19 in un orario di massimo affollamento: uno dei russi ha riportato l'amputazione di una gamba. Tantissime anche i contusi nel fuggi fuggi innescato dall'incidente, con le scale della stazione risalite da persone in preda al panico .

Incastrati tra le lamiere. Sono restati incastrati fra i gradini e gli ingranaggi della scala mobile i tifosi del Cska di Mosca nella fermata metro di piazza della Repubblica a Roma.



«Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto - racconta un testimone - sotto choc - Non c'è stato tempo di mettersi in salvo». Nella folla di chi rientrava a casa anche centinaia di tifosi russi che, terrorizzati, hanno risalito di corsa le scale della stazione travolgendo le persone che stavano scendendo.









In tanti, oltre all'Atac, hanno dato l'allarme al 118 e al 115: in pochi minuti sono arrivate decine di ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco, mentre all'esterno la stazione veniva isolata dalla polizia locale e dai acrabinieri.