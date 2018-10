Incidente scala mobile Roma, il precedente del 2003: una donna morì a Tiburtina

un operaio che stava facendo la manutenzione di una scala mobile alla stazione Termini perse il piede per l'improvviso azionamento dell'impianto.

Non è la prima volta che cede una. Quanto accaduto nella stazione Repubblica della metro A riporta la memoria a un incidente di 15 anni fa, all'interno della stazione ferroviaria(prima del suo completo rifacimento). In quel caso il bilancio fu anche peggiore perché una donna morì stritolata dagli ingranaggi.LEGGI ANCHEEra la mattina del 28 ottobre del 2003. A cedere non fu una vera e propria scala mobile, bensì il tapis roulant in corrispondenza del binario 24. Una parte della struttura crollò all'improvviso e la donna precipitò nel vuoto. Nell'incidente rimasero coinvolte altre due persone, una delle quali ferita in modo grave. La vittima era una turista scozzese, si chiamava Marie Sarah Drummond Baldwin e aveva 63 anni.Il processo è terminato nel 2006 con due condanne e un'assoluzione: Domenico Leti, amministratore unico della Ocs (la ditta che svolgeva lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria) e Leonardo Casali, capotecnico della stessa società, sono stati condannati rispettivamente a un anno e 10 mesi e a un anno e mezzo di reclusione (pena sospesa). Erano accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime.Nel luglio 2007, invece,