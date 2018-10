Bus turistico si scontra con un'auto sul Lungotevere, ira dei residenti: «Vanno proibiti in centro»

Ancora un incidente con un bus turistico coinvolto. Nel pomeriggio, attorno alle 15, un pullman ha stretto un'auto in curva sul Lungotevere Testaccio, all'altezza di via Aldo Manuzio, provocando danni alla carrozzeria ma fortunatamente nessun ferito. L'impatto ha fatto scoppiare di nuovo la polemica sulla presenza massiccia nella Capitale di torpedoni che spesso invadono le corsie, passano con il rosso e sono parcheggiati per ore lungo le strade del Centro e di grande scorrimento, creando problemi al traffico e pericolosi ingorghi.

L'auto, una Renault Clio Rossa condotta da uno straniero di professione cuoco, doveva avere la precedenza. Sul posto diversi testimoni hanno assistito all'incidende e uno di loro ha gridato: «Basta pullman turistici, siete un pericolo per tutti, auto e pedoni. Fuori dal centro». Resta alta la polemica sulla presenza di questi “mostri” della strada su vie storiche e dissestate come quelle del Centro. Sabato mattina un bus turistico ha travolto è ucciso, in via Cavour, vicino ai Fori Imperiali, il viceprefetto Giorgio De Francesco, morto sotto gli occhi della moglie con la quale stava passeggiando.

