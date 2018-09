Roma, blitz anti-droga davanti alle scuole: tre minorenni trovati con hashish. Scattata la denuncia

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, i poliziotti del commissariato Prati hanno dato il via a controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, davanti agli istituti scolastici della zona.



Proprio di fronte ad una delle scuole controllate, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato 3 minori, di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, in possesso di hashish: due di loro avevano un involucro ciascuno del peso di 1 grammo, il terzo aveva invece con sé 4 grammi.



A casa di quest'ultimo giovane infine, c'erano altri 18 grammi della stessa sostanza, già confezionati in piccole dosi, ed un coltello con lama lunga 6 centimetri. Il ragazzo col maggior quantitativo di droga è stato denunciato in stato di libertà mentre i suoi due amici sono stati segnalati in via amministrativa.

