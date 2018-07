Roma, rubano nei duty-free dell'aeroporto: nei guai quattro passeggeri

Rubavano nei duty-free. Così quattro passeggeri, nel giro di 48 ore, sono stati denunciati per tentato furto dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma. L'operazione è il frutto dei servizi di controllo all'interno degli scali e lungo le vie adiacenti all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e G. B. Pastine di Ciampino. Ad esito delle attività i Carabinieri hanno denunciato due cittadini italiani, di 48 e 57 anni, una donna portoghese di anni 70 e un francese di 29 anni, sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop all'interno dell'area internazionale.



La refurtiva, per un valore complessivo di circa settecento euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi. Nel corso del servizio, svolto nell'arco orario di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d'ingresso, uscita e antistanti i terminal, i militari hanno identificato 127 persone, controllato circa 56 veicoli, contestato 16 sanzioni amministrative, di cui quattro a carico degli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (NCC).

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:43



