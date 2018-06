Roma, stuprò due 14enni ammanettandole a una rete, il rom chiede lo sconto di pena

di Adelaide Pierucci

La sera dell'inganno era uscito con le manette e un profilattico. Un anno dopo, assieme all'amico che lo ha spalleggiato nell'orrore del Collatino, punta a uno sconto di pena. Ha chiesto di essere processato col rito abbreviato Mario Seferovic, il rom bosniaco di vent'anni, nickname Alessio il Sinto, finito in carcere a novembre assieme a un connazionale per aver ammanettato a una rete metallica e stuprato, in una data imprecisata tra aprile e maggio 2017, due quattordicenni romane. Una notte di cui è stata ricostruita...