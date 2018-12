Roma, armato di ascia rapina tabaccheria a Garbatella

Armati di ascia hanno fatto irruzione all'interno di una tabaccheria a largo delle Sette Chiese, a Garbatella, portando via l'incasso della giornata. Uno dei due malviventi, è stato però bloccato dagli agenti di polizia del reparto volanti, intervenuti sul posto. Si tratta di A.A. 46enne romano, che aveva con sè parte della refurtiva, così recuperata. Sono in corso le indagini per riuscire a risalire al complice. © RIPRODUZIONE RISERVATA