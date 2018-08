Roma, Raggi: in 40 giorni vendute 10mila MIC card per musei

«Oltre 10mila MIC vendute fino ad oggi. Un successo in costante crescita per la card per chi vive e studia a Roma, che - al costo di 5 euro per 12 mesi - permette l’ingresso illimitato nel Sistema dei Musei Civici di Roma. Dai Capitolini in piazza del Campidoglio, ai Mercati di Traiano, passando per il Museo di Roma a Palazzo Braschi, al Museo di Roma in Trastevere ai tre di Villa Torlonia (il Casino dei Principi, il Casino Nobile, la Casina delle Civette) fino al Civico di Zoologia sono oltre 20mila le opere esposte cui la Mic dà accesso». Lo scrive sul suo profilo facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.



«Con questo nuovo strumento cambia l’esperienza della visita culturale: con la MIC si può tornare più volte a visitare una mostra, si può scoprire il nostro enorme e meraviglioso patrimonio, scoprire storie, dettagli non con la fretta di una visita, ma potendone godere ogni giorno. - aggiunge Raggi - Ringrazio il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo per aver dato vita a questa rivoluzione. Ringrazio il Ministro Bonisoli per aver apprezzato la nostra iniziativa e, come lui, mi auguro che anche altre città in Italia prendano ispirazione dalla MIC della Capitale».

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35



