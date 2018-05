Roma, una marea rosa: alla Race for the cure oltre 72mila persone

Una marea rosa per le vie di Roma. Maglietta, pantaloncini e pettorali. Complice una splendida giornata, in 72mila hanno partecipato alla corsa Race for the cure, la manifestazione per la lotta al tumore al seno che è partita stamattina dal Circo Massimo e che si è snodata per 5 chilometri di percorso. Un successo che cresce di anno in anno, tanto che negli ultimi quattro anni le iscritte alla gara romana hanno superato quelle di tutte gli eventi in Usa, dove Race for the cure è nata. «La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del tumore al seno - ha detto Riccardo Masetti, presidente dell'associazione Susan G. Komen Italia che organizza Race for the cure e direttore del centro integrato di Senologia del Gemelli - Le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una mammografia una volta l'anno. Gli esami strumentali permettono di avere una diagnosi prima che il tumore sia percepibile al tatto. Oggi le possibilità di guarigione arrivano fino al 95%».

E' il quarto giorno di salute, sport e visite oncologiche gratuite per la lotta ai tumori del seno. Oggi si corre, mentre da giovedì è attivo al Circo Massimo il Villaggio della Salute della Donna della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Susan G. Komen Italia. Con la loro speciale maglietta rosa, oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, le donne mandano un forte messaggio di incoraggiamento e di tranquillità alle tantissime chi sta affrontando la malattia.Le iscrizioni per partecipare alla corsa competitiva sono rimaste aperte fino a questa mattina poco prima della partenza, a Piazza Bocca della Verità. Centrale il tema della prevenzione.