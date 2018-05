Roma, elezioni comunali a Pomezia: il fattore Fucci

di Moira Di Mario

L’ex grillino Fabio Fucci, il Pizzarotti del Lazio, “ribelle” pentastellato, si ricandida sindaco di

Pomezia, cittadina di 65mila abitanti alle porte di Roma. E lo fa con due liste civiche (Essere

Pomezia e Fucci il Bene in Comune) dopo essere uscito dal Movimento 5 Stelle perché i vertici non gli hanno consentito di presentarsi per la terza volta. Nei mesi scorsi aveva chiesto una deroga al secondo mandato e aveva trovato un muro, criticando aspramente la posizione di Di Maio e Casaleggio che, invece, in queste settimane sembrano orientati a rivedere una delle regole fondanti del M5S.



Dopo quasi 5 anni di amministrazione grillina, Fucci sfida il suo avversario diretto Adriano Zuccalà, candidato dei 5 Stelle, che 2 mesi fa insieme alla maggioranza lo ha mandato a casa. Fucci è convinto di poter vincere la partita, forte del consenso popolare che ancora registra. Il sindaco uscente dovrà però vedersela con gli altri quattro candidati. Stefano Mengozzi del centrosinistra, Pietro Matarese per il centrodestra, Roberto Camerota di CasaPound e Antonio Aquino della lista Progetto Comune

Pomezia.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA