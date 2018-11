Roma, poliziotto in pensione sventa furto in metro

Un ex poliziotto in pensione ha sventato un tentativo di furto, bloccando un cittadino straniero di 42 anni che sulla banchina della metro- fermata Cornelia, ha provato a sottrargli il cellulare. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del Reparto Volanti per tentato furto. ​

Doveva scontare due anni di reclusione l'uomo trovato dagli agenti della Polizia del commissariato Monte Mario, grazie alla segnalazione pervenuta al sistema alloggiati della sala operativa della Questura di Roma. Arrestato, l'uomo è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia. © RIPRODUZIONE RISERVATA