Roma, «Dammi i soldi o vi meno»: parcheggiatore abusivo minaccia mamma e figlia su Lungotevere

I Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese hanno arrestato un cittadino egiziano di 56 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo stava svolgendo l'attività di parcheggiatore abusivo sul Lungotevere dei Tebaldi dove ha avvicinato una donna di 40 anni, che era in auto con la figlia di 10 anni, che stava terminando la manovra di parcheggio.Dopo aver chiesto con insistenza «un'offerta» per consentirle di sostare «nella sua zona» e ottenendo un fermo diniego, il 56enne ha iniziato ad inveire e minacciare la donna assumendo, di fronte alla bimba spaventata, un atteggiamento fortemente aggressivo. Per evitare conseguenze peggiori, la donna ha ingranato la marcia e si è allontanata, avvisando, contestualmente, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese dell'accaduto. I militari sono immediatamente accorsi nel luogo indicato dalla vittima, rintracciando il parcheggiatore abusivo, ancora lì. Il cittadino egiziano è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.