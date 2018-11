Roma, chiedeva il pizzo sulla sosta: arrestato parcheggiatore abusivo

Pretendeva «un'offerta» per aver agevolato il parcheggio - peraltro nelle strisce blu già soggette a pagamento«regolare». Ma una 25enne romana si è opposta alla richiesta e lui si è infuriato, minacciandola più volte di danneggiarle il veicolo se non gl iavesse dato il denaro «per il servizio reso». Il fatto è accaduto in viale Ostiense nel tardo pomeriggio di ieri: la giovane, fortemente intimorita dalle minacceo, ha chiesto aiuto al 112 e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti sul posto in pochi minuti e appreso quanto era appena accaduto, hanno rintracciato il parcheggiatore abusivo - un cittadino egiziano di 38anni con precedenti - arrestandolo con l'accusa di estorsione. L'uomo è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell'AutoritàGiudiziaria, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA