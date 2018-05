Roma, pusher fantasioso: la droga nascosta dietro lo specchietto della sua auto

Un 62enne romano è stato arrestato dai carabinieri della stazione Viale Libia che lo hanno scoperto dopo avere apportato ingegnose modifiche alla sua autovettura per occultare droga e denaro “sporco”; per lui l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri pomeriggio, impegnati in un posto di controllo in via Valsugana, i carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo della sua autovettura e, perché già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, hanno deciso di controllarlo bene. L’accurata ispezione del veicolo ha permesso di scoprire due vani, uno con apertura a scatto nascosto dietro lo specchietto retrovisore lato guida, dove sono stati rinvenuti, all’interno di un calzino, 30 grammi di cocaina e l’altro, sotto il freno a mano, dove sono stati trovati 1.000 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Il malvivente è stato immediatamente ammanettato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione mentre il veicolo, la droga e il denaro sono stati sequestrati.