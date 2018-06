Roma, auto investe ciclista a Nettuno: grave un giovane

PLAY FOTO Nettuno, immigrato del centro accoglienza investito in bicicletta alla rotatoria (Foto Luciano Sciurba)

E’ in condizioni gravi il ragazzo che, ieri sera poco dopo le 20, è stato investito da un’auto tra via dei Frati e via Santa Maria Goretti a Nettuno. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto i medici intervenuti hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ciclista all’Umberto I di Roma. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Albano. Il giovane è uno dei migranti ospiti del centro di accoglienza di Tre Cancelli.