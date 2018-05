Roma, vigili rimuovono baracche lungo le Mura Aureliane

Non si fermano le operazioni finalizzate al contrasto delle forme di degrado urbano da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nella giornata odierna agenti della Sezione PICS, con il supporto tecnico di operatori e mezzi Ama e alla presenza del personale della Sovrintendenza Capitolina, sono stati impegnati nell'opera di bonifica

delle aree a ridosso delle Mura Aureliane, più precisamente nel tratto di via Casilina, da Piazzale Labicano allo svincolo per la Tangenziale Est. L'intervento del personale ha consentito la rimozione di alcune baracche, costruite con materiale vario (plastica, teli, cartoni).



Rimossi numerosi giacigli ed un ingente quantitativo di rifiuti accumulati vicino all'insediamento. All'arrivo degli agenti tre persone si sono date alla fuga. Le operazioni, iniziate fin dalla prima mattinata, si sono protratte fino a tardo pomeriggio per consentire la completa bonifica dell'area. Sono stati rimossi e conferiti in discarica circa 15 metri cubi di materiale.

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10



