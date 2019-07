Baracche a Corviale sgomberate dalla polizia locale

Un insediamento abusivo è stato sgomberato in via degli Alagno, all'incrocio con via Portuense, al confine con il quartiere Colle del Sole, in zona Corviale a Roma. La polizia locale del Gruppo Marconi è intervenuto: le sette baracche, su un terreno comunale, erano nascoste su una collinetta, poco distante da alcune abitazioni di proprietà di Roma Capitale, i cui residenti hanno presentato diversi esposti. Sono circa 50 le tonnellate di rifiuti trovate, che Ama dovrà smaltire in questi giorni. Al momento dell'intervento non era presente nessun occupante abusivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA