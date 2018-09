Monte Gennnaro, escursionisti romani salvati dai pompieri sull'orlo di un burrone

Due escursionisti romani di sessant'anni sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. E' successo a Monte Gennaro, nei Monti Lucretili, nella zona tra Palombara Sabina e Marcellina. Lì, gli anziani si erano recati per una gita fuoriporta.



Arrivati nei pressi di un burrone, i due, paralizzati dalla paura, non sono più riusciti a procedere. Soltanto l'intervento dei pompieri, a bordo di un elicottero ha impedito conseguenze peggiori. Trasportati nel vicino campo sportivo, hanno ricevuto i soccorsi dei sanitari.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45



