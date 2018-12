Roma, metro B ferma da Eur Fermi per fuga di gas in galleria

Ancora paura e disagi sulla metro B: ferma per controlli dalla Stazione Eur Fermi a Laurentina. Il blocco si è reso necessario intorno alle 11 in seguito a una fuga di gas su strada in prossimità della stazione metro Laurentina. Sul posto tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma con supporto del nucleo Nbcr. Dopo aver effettuato i controlli, a scopo precauzionale si è disposta la chiusura completa della stazione ai passeggeri, vietato anche fermarsi per i treni in transito fino a nuovi controlli da parte degli enti competenti.

#info #atac - METRO B: servizio sospeso Eur Fermi <-> Laurentina (verifiche tecniche stazione Laurentina), Servizio sostitutivo nella tratta interrotta #Roma — infoatac (@InfoAtac) 10 dicembre 2018

