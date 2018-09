Roma, scoperta piantagione di marjiuana: una coppia di ucraini coltiva107 piante

Sono stati arrestati dalla Guardia di finanza un uomo e una donna ucraiani che nell'agro ardeatino e precisamente ad Ardea avevano coltivato 107 piante di marijuana. La piantagione - la seconda ad esser scoperta in zona dai finanziari nell'arco di pochi giorni - è stata rinvenuta grazie ai controlli aeronavali del reparto operativo di Civitavecchia. La conseguente perquisizione dei beni mobili e immobili dell'uomo e della compagna ha poi consentito il rinvenimento di 2 panetti di hashish - del peso complessivo di due etti - abilmente occultati all’interno di un’autovettura, nonché di scoprire un locale adibito a serra, predisposto per la produzione e coltivazione della sostanza stupefacente, perfettamente attrezzato in modo da riproporre il miglior ambiente di coltura per la crescita delle piante.



Dopo l'arresto i militari della guardia di finanza hanno sequestrato le piante di marijuana, il cui peso delle foglie (parte della pianta contenente il principio psicoattivo) è stato quantificato in complessivi 25 kg, di oltre 4 kg di marijuana già essiccata contenuta all’interno di 9 buste di cellophane, oltre ai panetti già citati. Per i responsabili è stata disposta dal pubblico ministero di turno presso il tribunale di Velletri la misura cautelare degli arresti domiciliari e il processo per direttissima.



Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:38



