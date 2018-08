Maltempo a Roma, strage di alberi in Prati: «Ne sono caduti almeno 7»

di Jacopo G. Belviso

Nella giornata in cui un'altraha messo in ginocchio la città - condal maltempo - si leva il grido d'allarme dei residenti di, ancora una volta di fronte all'emergenza dei crolli che interessano il verde pubblico della Capitale. Solo oggi, secondo quanto riferiscono i residenti, sono state registrate 7 cadute di alberi.LEGGI ANCHE: Paura in Prati, albero crolla in via Oslavia. I residenti: «Qui si rischia il morto» «Solo una settimana fa avevamo denunciato una situazione al limite della sopportazione, - spiega Diana S. che abita in una traversa di via dei Gracchi - non è normale che quando piove le nostre strade si trasformino in campi di battaglia, tra alberi che cadono e allagamenti diffusi. Siamo stanchi».«Quando ha cominciato a grandinare - racconta Maurizio, portiere di uno dei palazzi in via Tommaso Campanella - ho visto cadere l’albero che ha tagliato la strada in due e per poco non prendeva i passanti che scappavano dal diluvio. Si è rischiata una tragedia, ma da troppo tempo sfidiamo la sorte tra queste vie». Nel frattempo sul web scoppiano le polemiche dei cittadini, sia sulle pagine dei comitati di quartiere sia sui gruppi creati appositamente per segnalare le problematiche dei residenti. Su Facebook, condividendo le immagini dell’albero caduto non lontano dal Liceo Tacito, Massimo B. commenta: «Mia moglie qualche giorno fa mi aveva fatto notare quell'albero in via Campanella ed eravamo sicuri che al primo nubifragio sarebbe caduto. E così è stato».«Soltanto nella giornata di oggi abbiamo registrato sette crolli di alberi, che hanno creato disagi enormi, mandando in tilt il traffico e dimostrando quanto non si tenga minimamente al verde pubblico della zona», scrive sulla sua pagina personale Attilio, che da mesi segnala gli alberi pericolanti alla polizia municipale.Sui fatti interviene anche l’assessore all'Ambiente del I Municipio, Anna Vincenzoni, che ha condiviso diverse foto dei tronchi caduti, spiegando che: «Solo dopo l’accesso agli atti che siamo stati costretti a fare - non avendo ricevuto risposte dal Campidoglio - abbiamo appreso che nel nostro territorio sono stati monitorati circa 8.000 alberi e solo il 4,5 % è stato tagliato o potato. Per gli altri 7.600 il Comune evidentemente attende che cadano da soli, come è avvenuto oggi in varie parti del nostro Municipio». «Abbiamo denunciato - spiegano alcuni membri del gruppo “Prati in azione”- la caduta di alberi in via Campanella, in viale Carso, in viale Angelico, via Attilio Regolo, via dei Gracchi ed in via Angelo Emo ma siamo certi che ne sono state registrate altre».