Paura in Prati, albero crolla in via Oslavia. I residenti: «Qui si rischia il morto»

di Jacopo G. Belviso

per l’ennesimocaduto nel quartiere, questa volta in via Oslavia, tra via Fulcieri Paulucci de Calboli e piazza Giuseppe Mazzini. Un ramo lungo quasi dieci metri si è staccato dal tronco e ha tagliato in due la strada, per alcune ore, senza provocare danni. A finire sotto accusa è, ancora una volta, la cattiva manutenzione del verde pubblico da tempo denunciata dai residenti dello storico quartiere.LEGGI ANCHE:«Fortuna che per la strada non c'era nessuno - commenta Valeria R. sul gruppo Facebook “Prati in azione” - ho sentito prima un rumore e poi un tonfo. Un ramo enorme, di un albero già sofferente, ha tagliato la strada in due». «Una capitale senza Servizio giardini, che vergogna», commenta Floriana sotto al post di denuncia pubblicato dalla residente. Non sono pochi i cittadini che, preoccupati, condividono l’immagine del ramo in strada: «Saranno caduti quasi 10 alberi dall’inizio dell’anno, quanto aspetteranno ancora per mettere in sicurezza tutto il verde pubblico del rione?» scrive Andrea B. sul suo profilo personale. «Ora invece di potare, li taglieranno tutti. Prati è diventato un orrore», aggiunge Floriana A., preoccupata di ritrovarsi di fronte allo stesso scenario di viale Angelico , dove alcuni mesi fa furono potati tutti gli alberi della strada provocando la reazione indignata dei residenti. «Se non cambia questa situazione bisogna agire come cittadini e organizzare una raccolta firme o una mobilitazione. Bisogna farsi sentire prima che ci scappi il morto», scrive allarmato Fabio R. da sempre impegnato per la salvaguardia e la tutela di piazza Mazzini.Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha chiuso la strada al traffico per alcune ore. Nel corso della mattinata il ramo è stato rimosso, via Oslavia è stata riaperta alla circolazione ed è stato ripristinato il regolare percorso degli autobus, interrotto alcune ore prima. Non è la prima volta che i residenti denunciano una situazione pericolosa legata alla mancata manutenzione del verde su strada. Un episodio analogo è avvenuto il 12 luglio quando un albero di circa cinque metri è caduto a pochi metri da alcuni passanti senza ferire nessuno. «Doveva essere il campanella d’allarme per l’amministrazione - commenta una residente - ma nessuno ha fatto nulla».