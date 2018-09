E l’ex Nar disse all’avvocato: «Lo Stato si è rivelato più forte»

di Michela Allegri e Sara Menafra

Prudenti, fino all’ultimo. Collegati in videoconferenza con un’aula in cui la sentenza che riconosce l’accusa di mafia arriva improvvisa come un temporale al mare, Massimo Carminati e Salvatore Buzzi sono gli unici a sembrare preparati. Quel monitor, nel corso degli anni, è stato l’unico canale di comunicazione verso l’esterno, quello da cui sono passati gli sfoghi, il braccio teso, le lacrime sfuggite, l’esultanza di Buzzi a pugno chiuso quando un anno fa la corte l’aveva assolto...