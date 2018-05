Roma, litiga con l'ex compagno e aggredisce i carabinieri: arrestata

Ieri sera, i carabinieri di Ostia hanno arrestato una donna di 48 anni con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ne hanno denunciato, in stato di libertà per lo stesso reato, la madre 75enne. Più precisamente, i militari sono intervenuti a Vitinia dove in via Pianoro era stata segnalata un’animata lite.



I Carabinieri hanno così constatato la presenza di due donne ed un giovane intenti a litigare violentemente. A quel punto per evitare che la discussione, già molto animata, potesse sfociare in una rissa, sono intervenuti nel tentativo di raffreddare gli animi. I militari hanno così appreso che il diverbio, scaturito per motivi personali, vedeva frapposte le due donne, madre e figlia entrambe con precedenti di polizia, ed il giovane, un 22enne romano ex compagno di una delle due. I tre, una volta separati, sono stati inviati a fornire le proprie generalità ma le due donne, in preda alla collera, hanno dato in escandescenze aggredendo uno dei militari con schiaffi e spintoni. A questo punto sono scattate le manette per la più giovane, che è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la madre è stata denunciata in stato di libertà, in virtù dell’avanzata età.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:54



