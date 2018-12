Si è introdotto all'interno di un minimarket e, con la scusa di farsi mostrare un prodotto, ha fatto allontanare dal bancone il cassiere - un cittadino del Bangladesh 48enne - e gli ha rubato lo smartphone, poggiato sul cassetto del registratore di cassa. Con questo trucco pensava di farla franca un cittadino tunisino di 25 anni che, una volta scoperto, nel tentativo di divincolarsi, ha preso a spintoni e a pugni al volto il negoziante. Scena che, sfortunatamente per lui, è stata notata da una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste, in transito in quel momento, che lo ha subito bloccato ed è arrestato con l'accusa di rapina impropria. I militari dopo

aver rinvenuto la refurtiva, che è stata poi riconsegnata alla vittima, hanno accompagnato il 25enne in caserma dove sarà trattenuto in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA