Roma, al via lavori nei giardini di Villa Massimo: «Presto riapertura»

A breve saranno riaperi i giardini di Villa Massimo. Si è svolto questa mattina, presso l'assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, un incontro tra l'assessore Pinuccia Montanari, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco con l'obiettivo di riaprire quanto prima i giardini di Villa Massimo.



Durante l'incontro si è deciso di procedere con rapidità a realizzare, già da mercoledì 17 ottobre, i lavori di messa in sicurezza delle alberature e, a seguire, un intervento di pulizia con il coinvolgimento dei volontari detenuti. Il Municipio interverrà con i fondi ricevuti in assestamento di bilancio per la rimessa in pristino e la riqualificazione dell'area verde. Tutti i lavori saranno seguiti dal tavolo tecnico attivato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. Verrà inoltre avviato un percorso partecipato, gestito dal tavolo tecnico, per raccogliere dai cittadini suggerimenti e proposte per la realizzazione del progetto.

