Roma, officina a fuoco: evacuato un palazzo

Due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Valsolda 105, nel quartiere Montesacro, per un incendio di automobili situate all'interno di una officina meccanica al piano terra di un edificio di otto piani. Sul posto anche una auto botte, una autoscala. Al momento non risultano persone coinvolte, l'edificio è stato momentaneamente evacuato a scopo precauzionale.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14



