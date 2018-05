Furto in chiesa, ruba la borsa alla catechista durante le comunioni: presa

I carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno arrestato una donna italiana di 40 anni, con numerosi precedenti alle spalle, che domenica scorsa, è entrata nella chiesa di San Bartolomeo e approfittando della folta presenza di cittadini nella parrocchia che stavano assistendo alle celebrazioni delle comunioni dei bimbi del posto, è riuscita ad arraffare la borsa di una delle catechiste impegnate nella liturgia.



La vittima, una sessantaduenne italiana, quando si è accorta del furto, si è incamminata verso l'uscita della parrocchia e con l'aiuto di alcuni conoscenti ha notato la 40enne che, come se nulla fosse, stava guadagnando l'uscita con la sua borsa a tracolla.



La ladra ha provato a disfarsi del bottino abbandonandolo su uno dei banchi della chiesa, ma è stata subito bloccata dai Carabinieri della Stazione di Sacrofano, nel frattempo allertati da alcune persone presenti. La 40enne, dopo aver ammesso le sue responsabilità e riconsegnato il tablet della catechista che aveva nascosto sotto un braccio, è stata arrestata e trattenuta in caserma, in attesa di essere sottoposta al rito direttissimo.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:57



