Roma, "make-up" alla moto rubata al Flaminio: arrestato per riciclaggio

La targa che aveva apposto sulla moto era rubata, il telaio del mezzo su cui stava viaggiando indicava un altro furto. Ha tentato di camuffare la moto, ma il centauro, un 53enne romano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio. Ad accorgersi della truffa una pattuglia dei carabinieri. L'uomo stava scorrazzando lungo viale Pinturicchio, ma alla vista dei militari ha avuto un attimo di esitazione alla guida, particolare che ha indotto i carabinieri a fermarlo per eseguire un controllo più approfondito.



L’uomo si anche finto sorpreso davanti alle richieste della pattuglia, ma la sua spavalderia è crollata di fronte agli esiti degli accertamenti svolti dai militari che hanno consultato la banca dati delle forze dell’ordine: targa rubata poco più di una settimana fa, telaio del veicolo segnalato quale provento di un altro furto messo a segno a fine aprile scorso. Il 53enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



