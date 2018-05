Roma, Fidene, 92enne esce di casa e fa perdere le sue tracce: rintracciata dalla polizia

Ha 92 anni la donna che ieri, dopo essere uscita di casa, ha fatto perdere le proprie tracce. Intorno a mezzogiorno, gli agenti del commissariato Fidene Serpentara passando in via Monte Cervialto sono stati avvicinati da un uomo che ha indicato loro la presenza di una anziana signora, in evidente stato confusionale.



I poliziotti a quel punto si sono avvicinati a lei e dialogando con la stessa, sono riusciti dopo qualche tentativo, a risalire alle sue esatte generalità. A quel punto accertato l’indirizzo della signora, gli agenti l’hanno accompagnata a casa dove ha potuto riabbracciare i familiari che, nel frattempo avevano presentato già la denuncia di scomparsa.

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA