A San Lorenzo un raduno rap lungo 12 ore, insorge la Lega: intervenga il Comune

Un raduno lungo 12 ore. Dodici di ore di musica non-stop, nel cuore di San Lorenzo: dalle sei di pomeriggio, alle 6 di mattina, all'Ex Dogana. Un raduno di rapper romani, che, in questi giorni, hanno iniziato a chiamare a raccolta i loro seguaci sui canali social per il prossimo 12 ottobre. Un invito che, però, non è passato inosservato ai residenti, preoccupati dalla notte di inferno che li aspetta, e alla Lega.



«È sempre più una città senza regole - attacca Fabrizio Santori, esponente romano del partito di Matteo Salvini - Ne sono un esempio le 12 ore non stop di un festival musicale previsto il prossimo 12 ottobre fino alle 6 di mattina. L'evento denominato 12h LoveFest è già stato ampiamente pubblicizzato in diversi siti di vendita ticket e sui siti delle gang che parteciperanno, immaginiamo che possa essere già stato autorizzato dal Comune di Roma sulla salute dei residenti già disperati da mesi e mesi di frastuono. Crediamo sia opportuno un immeditato intervento del Campidoglio per evitare l'ennesimo evento che propaga in tutta l'area limitrofa all'ex Dogana un rumore assordante inaccettabile

.

A tal proposito invieremo una formale comunicazione al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale - sottolinea Santori - al fine di verificare eventuali autorizzazioni o comunque evitare che il cosiddetto Love Fest divenga un after hour senza controllo

«Tralasciando commenti in merito ai contenuti e agli atteggiamenti di alcune gang e rapper che si avvicenderanno sul palco - evidenzia Santori - è necessario però tutelare i residenti facendo riferimento al regolamento comunale sull'apertura dei pubblcii esercizi e sulla modalità e orari di svolgimento degli eventi. Il Comune di Roma deve tutelare ed assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città, opponendo divieto a chiunque di disturbare, con il proprio comportamento nei luoghi pubblici, la pubblica quiete delle persone soprattutto se si pensa che questo festival sembra prolungarsi fino alle 6 di mattina» conclude Santori.

